Grupa pielgrzymów skupiona we wspólnocie „Środowisko” co roku przybywa w październiku na Jasną Górę. Osoby te miały szczególną łaskę wzrastać w obecności ks. Karola Wojtyły swojego „Wujka”. Należeli do krakowskiego duszpasterstwa prowadzonego przez ks. Wojtyłę, pływali z nim na kajakach. Byli w jego bliskim otoczeniu także, gdy został biskupem i kardynałem, a potem i papieżem.

