W dniu 21 września 2017 r. odbyła się w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski konferencji, na której zostały zaprezentowany program przygotowań do Synodu „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”, oraz stan przygotowań do ŚDM w Panamie. Ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski w rozmowie z „Niedzielą” odniósł się do relacji pomiędzy hierarchią Kościoła a młodzieżą, która współcześnie zyskuje nowe formy, nie bez wpływu samego papieża Franciszka.

