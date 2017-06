Selfie dla Maryi - to kolejna inicjatywa w Jubileuszowym Roku 300. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Selfie dla Maryi to zachęta, by drogą elektroniczną przesyłać na Jasną Górę swoje zdjęcie i duchowy dar dla Matki Bożej Jasnogórskiej. O. Tomasz Tlałka, koordynator dzieła Żywa Korona Maryi zaprasza do nadsyłania zdjęć drogą elektroniczną na www.koronamaryi.pl

